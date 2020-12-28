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Правительство утвердило порядок распределения средств для районных государственных администраций

Правительство утвердило порядок распределения средств для районных государственных администраций

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок распределения и использования средств для обеспечения расходов районных государственных администраций, связанных с ликвидацией районов. Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании, передает корреспондент УНН.

"Предлагается утвердить порядок распределения и использования средств в государственном бюджете для обеспечения отдельных расходов районных государственных администраций, связанных с ликвидацией районов. Предполагается, что переданные на администрации средства будут направляться на выплаты работникам РГА заработной платы, выходного пособия и денежной компенсации. Средства в бюджете предусмотрены в размере 1,1 млрд грн", - сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании поддержал проект постановления о внесении изменений в приложение к постановлению КМУ от 25 марта 2014 года № 91 по определению предельной численности работников местных государственных администраций, исходя из количества новых районов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина
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