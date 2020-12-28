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Кабмин отменило создание отдельного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины

Кабмин отменило создание отдельного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины проголосовал за отмену организации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем присоединения его к министерству развития экономики торговли и сельского хозяйства. Соответствующее решение приняло правительство на сегодняшнем заседании, передает корреспондент УНН.

“Постановлением предлагается отменить решение об организации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путем присоединения к министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это по сути дает старт создания нового министерства аграрной политики”, — сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 17 декабря, приняла постановление о назначении Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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