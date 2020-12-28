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Правительство установило уровень процентной ставки по кредитам для выполнения программ по повышению обороноспособности государства

Правительство установило уровень процентной ставки по кредитам для выполнения программ по повышению обороноспособности государства

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министров Украины установил уровень процентной ставки по кредитам под государственные гарантии для выполнения программ, связанных по повышением обороноспособности и безопасности государства. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Предусматривается установление уровня процентной ставки по кредитам под государственные гарантии для выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. В частности, процентная ставка по кредитам займа в национальной валюте не может превышать более чем 6% украинского индекса ставок по депозитам физических лиц на срок три месяца, но не более 3,5% годовых", - сказал вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

По его словам, процентная ставка по кредитам займа в иностранной валюте не может превышать более чем 6% европейского межбанковского ставку предложений на срок 6 месяцев, но не более 11% годовых.

Напомним, "Укроборонпром" обвинил в свертывании реформ оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательстве в свою хозяйственную деятельность Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, которое возглавляет вице-премьер-министр Олег Уруский.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, оборона
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