Зеленский подписал закон о строительстве в Украине современной системы реабилитации

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О реабилитации в сфере охраны здоровья" № 1053-ІХ, который парламент принял третьего декабря 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

"Документ вводит функционирование современной системы "реабилитации в сфере здравоохранения" (health-related rehabilitation), то есть предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы", - говорится в сообщении.

В ОП отмечают, что Закон описывает реабилитационную помощь до этапа наступления устойчивого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса лица с инвалидностью. Документ определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации лиц с ограничениями повседневного функционирования в сфере здравоохранения.

"В частности, в законе определяются принципы осуществления реабилитации граждан Украины, дается определение системы реабилитации и ее составляющих, в частности субъектов реабилитации, которыми являются лица, которые нуждаются в реабилитации, а также их законные представители; члены семей лиц, нуждающихся в реабилитации; специалисты реабилитации; мультидисциплинарные реабилитационные команды; реабилитационные учреждения, отделения, подразделения; общественные объединения лиц с ограничениями жизнедеятельности, лиц с инвалидностью и специалистов по реабилитации; органы профессионального самоуправления специалистов по реабилитации; субъекты, которые осуществляют кадровое и научное обеспечения системы реабилитации", - отметили у Зеленского.

По информации пресс-службы ОП, также этот документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации в сфере здравоохранения терминологии, используемой Всемирной организацией здравоохранения.

"Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации в сфере здравоохранения, которая будет функционировать и развиваться по принципам и стандартам стран Евросоюза, обеспечит снижение влияния состояний, ограничивающих жизнедеятельность или приводит к инвалидизации, и возможности достижения оптимальной социальной интеграции для лиц с ограничением жизнедеятельности", - подытожили в ОП.

Напомним, сообщал УНН, что 23 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3668 о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Добавим, ранее Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, восстанавливающий финансирование ухода, помощи, лекарств, санаторно-курортного и реабилитационного лечения за счет Фонда соцстраха.