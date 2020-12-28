Прокурор времен Януковича возглавит прокуратуру Одесской области

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Игоря Проценко в ближайшие дни должны назначить руководителем Одесской областной прокуратуры, передает УНН со ссылкой на Голос.ua.

По данным ряда СМИ, генеральный прокурор Ирина Венедиктова уже подписала соответствующий указ. Проценко ранее был прокурором Одесской области — во времена Януковича в 2010-11-м годах.

Недавно Проценко сложил мандат депутата Одесского городского совета, куда был избран от партии Доверяй Делам. Будущий прокурор Одесской области тесно связан с одесским бизнесменом Борисом Кауфманом.

По информации телеграм-каналов Украина 24 и Инсайдер, за назначение Проценко на должность Борис Кауфман передал ближайшему соратнику и другу Зеленского Сергею Шефиру 5 млн долларов. Сообщается, что таким образом Кауфман якобы пытается установить контроль над одесской таможней. По данным телеграм-каналов, Кауфман “зарабатывает” на схемах на таможне около 2-3 миллионов долларов в день.

Помимо этого, СМИ сообщали, что Кауфман подозревается в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".