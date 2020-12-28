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Правительство утвердило тексты ряда соглашений о разделе продукции для добычи углеводородов

Правительство утвердило тексты ряда соглашений о разделе продукции для добычи углеводородов

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров на заседании в понедельник утвердил окончательные редакции семи соглашений о разделе продукции по добыче углеводородов, передает корреспондент УНН.

"Минэнерго подготовлен проект распоряжения Кабинета министров Украины о подписании соглашения о разделе углеводородов, которые добываются в пределах участков Берестянская, Ивановская, Бузовское, Балаклеевская, Унгивская, Софиевская и Зинковская и просим включить его в повестку дня и поддержать", - сообщил в. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко на заседании правительства.

Он отметил, что межведомственной комиссией по организации заключения и подписания соглашений о разделе продукции была проведена значительная структурированная работа по разработке проектов соглашений.

"Проектами распоряжений предлагается утвердить окончательные редакции соглашений о разделе продукции, уполномочить на подписание заместителя министра энергетики Украины Юрия Бойко и определить уполномоченным органом Госгеонедра. Учитывая конечный срок - 7 января 2021 года, для заключения сделок, важно своевременное принятие решений и принятие протокольных процедур подписания", - сказал Витренко.

По его словам, это - важный момент с точки зрения привлечения инвесторов и инвестиций в Украину в сферу добычи газа.

Как сообщал УНН, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что в Украине пока не налажен процесс, который давал бы как Нафтогазу так и другим компаниям возможность бурить новые месторождения газа.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, энергетика, правительство
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