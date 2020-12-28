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Правительство назначило заместителей председателей Госспецсвязи и Киевской ОГА

Правительство назначило заместителей председателей Госспецсвязи и Киевской ОГА

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений, в частности, на период карантина назначен заместитель главы Госспецсвязи и заместитель председателя Киевской ОГА. Об этом написал в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан, передает УНН.

"На сегодняшнем заседании члены Кабмина проголосовали за: назначение Жоры Виктора Владимировича - заместителем главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина); согласования назначения Щербак Татьяны Васильевны - заместителем председателя Киевской ОГА", - написал Мокан.

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Напомним, Кабмин отменил создание отдельного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, назначения
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