В СБУ проверили, можно ли пускать Моргенштерна в Украину

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В службе безопасности Украины отметили что проверяли российского рэпера Моргенштерна на предмет оснований о недопущении в Украину - причин для отказа не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"В Службе безопасности Украины сообщили, что проверяли российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на предмет оснований о недопущении в Украину, и причин для отказа не было", - говорится в сообщении.

По информации СБУ, такая проверка была осуществлена весной этого года, и не исключено, что она может повториться.

"На основании запроса организатора гастрольных мероприятий (по состоянию на конец июля с.г.) проведена проверка запрашиваемого Вами гражданина РФ. Организаторам сообщено, что на момент проверки основания для недопущения этого гражданина РФ к участию в гастрольной деятельности в Службе безопасности Украины отсутствуют", - сообщили в СБУ.

Как сообщал УНН ранее, в Государственной пограничной службе Украины заявили, что пока не знают, кто из оперативных сотрудников ведомства начал проверять российского рэпера Моргенштерна на предмет его незаконного въезда на временно оккупированную территорию Украины. Также если информация о его посещении оккупированного Крыма подтвердится, его не пустят в страну.

Ранее Моргенштерн сообщал, намерена в начале лета 2021 года пересечь границу Украины и выступить с концертами.