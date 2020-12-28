Железняк стал новым председателем парламентской фракции "Голос"

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Парламентская фракция "Голос" избрала своим новым главой нардепа Ярослава Железняка. Об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.

"Новый год начинаю с новым вызовам. Только что коллеги из "Голоса" выбрали меня новым председателем нашей фракции, а Романа Костенко заместителем", - сообщил Железняк.

Он отметил, что в следующем году планирует работать так, "чтобы быть не только самым молодым руководителем фракции в истории Верховной Рады, но и эффективным для нашей команды".

Добавим, что полномочия нового главы парламентской фракции "Голоса" вступят в силу после объявления на пленарном заседании Рады.

Напомним, 26 июня, на внеочередном съезде партии "Голос" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука.

Как ранее сообщал УНН, Вакарчук подал заявление на выход из фракции "Голос". Ведь Верховная Рада Украины не дала согласие на то, чтобы Святослав Вакарчук от "Голоса" сложил полномочия народного депутата.