В Офисе Президента рассказали, где Зеленский встретит Новый год

КИЕВ, 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в своей резиденции в Карпатах. Об этом журналистам в понедельник рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

“Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции („Синегора“- ред.) в селе Гута в Ивано-Франковской области”, — сказал Ермак.

Напомним, недавно Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

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Ранее социологи КМИС провели исследование, согласно результатам которого, если бы у граждан был выбор, чье поздравление смотреть в эту новогоднюю ночь, большинство из них выбрали бы выступление Владимира Зеленского, одновременно более 1% предпочли бы поздравлению лидера государства-агрессора России.