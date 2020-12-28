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В Офисе Президента рассказали, где Зеленский встретит Новый год

В Офисе Президента рассказали, где Зеленский встретит Новый год

КИЕВ, 28 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в своей резиденции в Карпатах. Об этом журналистам в понедельник рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

“Президент Зеленский встретит Новый Год в резиденции („Синегора“- ред.) в селе Гута в Ивано-Франковской области”, — сказал Ермак.

Напомним, недавно Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Андрея Бойчука.

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Ранее социологи КМИС провели исследование, согласно результатам которого, если бы у граждан был выбор, чье поздравление смотреть в эту новогоднюю ночь, большинство из них выбрали бы выступление Владимира Зеленского, одновременно более 1% предпочли бы поздравлению лидера государства-агрессора России.

Напомним, согласно результатам опроса Центра Разумкова, более 40% украинцев назвали Президента Владимира Зеленского “Разочарованием 2020 года” — его же признали политиком текущего года.

В то же время, 58% граждан не поддерживают идею отставки Президента и назначения досрочных выборов.

Источник: УНН
Теги: Новый год, Президент, Владимир Зеленский
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