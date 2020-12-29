В водах Германии завершили прокладку очередного участка "Северного потока-2"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Строительство газопровода "Северный поток-2" продолжается. Прокладка труб завершили на участке в 2,6 километра в исключительной экономической зоне ФРГ, сообщил 28 декабря оператор проекта Nord Stream 2 AG, передает УНН со ссылкой на DW и DPA.

По данным портала Refinitiv, российское судно “Фортуна”, которое прокладывало трубы, оставило соответствующий участок в Балтийском море и направляется в порт в Визмар, сообщает Reuters.

Ранее в этот день министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас в интервью агентству DPA заявил, что правительство Германии не намерен менять свою позицию по достройке трубопровода “Северный поток-2” после прихода к власти в США новой администрации во главе с Джо Байденом. Берлин считает строительство газопровода сугубо экономическим проектом, который призван повысить энергетическую безопасность ФРГ, особенно на фоне поставленных климатических целей и запланированной отказа от угольной теплоэнергетики и атомной энергетик.

Как известно, Конгресс США в декабре включил в проект оборонного бюджета на 2021 года финансовый год штрафные меры при содействии продаже, аренде или предоставление судов-трубопрокладачив для строительства газопровода, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве. Однако президент Дональд Трамп наложил вето на проект бюджета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский вице-премьер Новак заявил, что Москва уверена в завершении строительства “Северного потока-2”

Напомним, две нитки газопровода “Северный поток-2” общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год Россия начала строить в 2015 году. Газопровод в 1220 километров должен быть проложен по дну Балтийского моря — от российского поселка Усть-Луга в немецкий Грайфсвальда — параллельно с уже существующим “Северным потоком”. Разрешения на прокладку труб через свои территориальные воды дали Финляндия, Швеция, Германия и Дания, и предыдущие планы предусматривали завершение работ в 2019 году.

Крупнейшими критиками сооружения этого газопровода являются страны Восточной Европы, в том числе и Украина. В Киеве, в частности, опасаются, что введение в эксплуатацию этого газопровода ослабит значение украинской газотранспортной системы как транзитера российского газа в страны-члены ЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль признал, что санкции США против “Северного потока-2” — “усложнят реализацию проекта”

Против строительства этого газопровода также решительно выступает правительство США. В прошлом году Вашингтон объявил санкции против операторов судов, используемых для прокладки труб при сооружении газопровода. После этого швейцарский подрядчик приостановил работы, а россияне впоследствии перебросили с Дальнего Востока в Балтийское море трубопрокладач “Академик Черский”. Тогда датские власти запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм, объяснив это нерестом трески.

Работы возобновились в декабре 2020-го после почти годичного перерыва. В середине января оператор планирует приступить к работам в водах Дании. Власти Дании уже заявили, что акваторию вокруг строительных площадок “Северного потока-2” с 15 января временно объявят запрещенной зоной.

По состоянию на сейчас газопровод “Северный поток-2” построен уже более чем на 90 процентов — осталось проложить участок длиной несколько больше 100 километров.