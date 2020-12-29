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Суд арестовал имущество лидера партии закарпатских венгров

Суд арестовал имущество лидера партии закарпатских венгров

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закарпатский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске у председателя "Закарпатской венгерской культурной ассоциации" (KMKSZ) Василия Брензовича. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского апелляционного суда, передает УНН.

“В понедельник, 28 декабрь 2020, Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске у Василия Брензовича.

Изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с учетом того, что соответствующее имущество являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество. “Итак, ходатайство следователя удовлетворено полностью”, — резюмировали в пресс-службе.

Напомним, украинские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире Закарпатской венгерской культурной ассоциации (KMKSZ), которая обеспечивает политическое представительство венгров в Закарпатье, а также в доме президента ассоциации Василия Брензовича.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства”.

Отметим, что при этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцев венгерского происхождения начато уголовное производство.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения про “запугивания” венгров в Закарпатье спекуляцией. Кроме того, посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Венгрия, аресты
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