Суд арестовал имущество лидера партии закарпатских венгров
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закарпатский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске у председателя "Закарпатской венгерской культурной ассоциации" (KMKSZ) Василия Брензовича. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского апелляционного суда, передает УНН.
“В понедельник, 28 декабрь 2020, Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске у Василия Брензовича.
Изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить”, — говорится в сообщении.
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Отмечается, что с учетом того, что соответствующее имущество являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество. “Итак, ходатайство следователя удовлетворено полностью”, — резюмировали в пресс-службе.
Напомним, украинские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире Закарпатской венгерской культурной ассоциации (KMKSZ), которая обеспечивает политическое представительство венгров в Закарпатье, а также в доме президента ассоциации Василия Брензовича.
После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства”.
Отметим, что при этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцев венгерского происхождения начато уголовное производство.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения про “запугивания” венгров в Закарпатье спекуляцией. Кроме того, посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины.