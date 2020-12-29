Суд арестовал имущество лидера партии закарпатских венгров

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закарпатский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске у председателя "Закарпатской венгерской культурной ассоциации" (KMKSZ) Василия Брензовича. Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского апелляционного суда, передает УНН.

“В понедельник, 28 декабрь 2020, Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда о наложении ареста на имущество, изъятое при обыске у Василия Брензовича.

Изучив материалы производства и заслушав участников, коллегия судей пришла к выводу, что апелляционную жалобу прокурора следует удовлетворить, а постановление следственного судьи от 11 декабря 2020 года частично отменить”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с учетом того, что соответствующее имущество являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, а также для установления всех обстоятельств совершенного преступления своим решением апелляционный суд наложил арест на имущество. “Итак, ходатайство следователя удовлетворено полностью”, — резюмировали в пресс-службе.