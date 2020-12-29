Вступил в действие закон о доступе Украинская к вакцинам от COVID-19

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)” официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины”, передает УНН.

Закон создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам против COVID-19. В частности, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

Добавим, что этот Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение периода карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщал УНН ранее, Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)”.