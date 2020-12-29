Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0121  EUR: 34,65 0,0857 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5775

Вступил в действие закон о доступе Украинская к вакцинам от COVID-19

Вступил в действие закон о доступе Украинская к вакцинам от COVID-19

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)” официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины”, передает УНН.

Закон создает условия для обеспечения доступа населения Украины к безопасным, качественным и эффективным вакцинам против COVID-19. В частности, сокращаются сроки утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни.

Добавим, что этот Закон вступает в силу со дня его опубликования и действует в течение периода карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщал УНН ранее, Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.