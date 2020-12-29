Зеленский присвоил почетные названия четырем военным частям

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетные наименования четырем военным частям Вооруженных сил и Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

“Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований военным частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта”, — заявили в ОП.

Так, с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука.

Также 76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновила.

Кроме того, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование “Конотопский”, а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта — наименование “Днепровская”.

Напомним, в мае 2019 года пятый Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении почетных наименований трем бригадам ВСУ.