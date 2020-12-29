Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0121  EUR: 34,65 0,0857 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
"Карантинные" выплаты "ФОПам". Как получить и кому удалось?
Эксклюзивные новости УНН
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2745

Во время коронакризиса была сохранена финансовая стабильность - Петрашко

Во время коронакризиса была сохранена финансовая стабильность - Петрашко

Игорь Петрашко

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во время кризиса коронавируса была сохранена финансовая стабильность, благодаря низкой инфляции и предполагаемой динамике курса. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Важным фактором было сохранение финансовой стабильности. В отличие от предыдущих кризисов, которые происходили по разным причинам (в данном году коронавирус стал причиной кризиса) у нас была сохранена финансовая стабильность - низкая инфляция, достаточная и предполагаемая динамика курса. Это дало возможность предприятиям и потребительскому спросу сохраниться на приличном уровне и бизнесу прогнозировать свою деятельность", - сказал Петрашко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №4065, которым предусматривается предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования некоторых объектов налогообложения, уменьшения размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, кризис, Минэкономразвития
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.