ООС: с начала суток боевики трижды нарушили режим "тишины"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На Донбассе боевики с начала суток трижды нарушили режим "тишины". Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко из пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении", - отмечает она.

Сообщается, что из подствольного гранатомета враг совершил по одному выстрелу в направлении позиций украинских воинов неподалеку населенных пунктов Невельское и Авдеевка, а вблизи Водяного открыл огонь из автоматического станкового гранатомета.

"Эти враждебные провокации не несли угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому ответный огонь не открывался. Боевых потерь среди украинских подразделений нет", - добавила она.

Напомним, за минувшие сутки, 28 декабря, боевики 13 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе, в результате чего один воин получил ранения.