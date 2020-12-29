Боевики продолжают наращивать боевую готовность - разведка

КИЕВ. 29 декабря. УНН. По данным разведки боевики на Донбассе продолжают наращивать боевую готовность. В частности, недавно завершился этап слаживания отделений. Об этом сообщила капитан Юлия Шевченко с пресс-центра Министерства обороны Украины, информирует УНН.

“По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает наращивать боевую готовность оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. В частности, на прошлой неделе оккупанты завершили этап слаживания отделений, экипажей боевых машин и артиллерийских расчетов соединений и частей первого и второго армейских корпусов”, — сообщает она.

Отмечается, что при этом отрабатывались вопросы передвижения боевой техники в походных колоннах с развертыванием для наступления в боевые порядки со стрельбой по мишеням из дальних расстояний.

В ходе указанных мероприятий для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии противник применял беспилотные летательные аппараты “Орлан-10”.

Напомним, на Донбассе боевики с начала суток трижды нарушили режим “тишины”.