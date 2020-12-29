Минэкономики отчиталось о реализации программы "Большое строительство"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Программа "Большое строительство" имеет фундаментальное влияние на всю экономику, среди ее достижений - восстановлены школы и садики, реконструкция приемных отделений опорных больниц. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики Игорь Петрашко, отвечая на вопрос УНН.

"Программа "Большое строительство" имеет фундаментальное влияние на экономику. Мы уже видим восстановление и грузоперевозок, и рост статистики по строительству, и по потребительским рынкам", - сказал Петрашко.

Также он назвал достижение этой программы:

- построено 115 школ, 100 детских садов, 101 спортивное сооружение;

- в программу включена реконструкция 210 приемных отделений, находящихся в опорных больницах регионов. На сегодня завершаются ремонтные работы и ожидается поставка нового диагностического оборудования.

"Программа активно реализуется, она имеет не только визуальное воздействие, а и практическое влияние на всю экономику. Мы с оптимизмом смотрим на 2021 год", - добавил Петрашко.

Напомним, в Укравтодоре опровергли информацию о том, что что ряд дорог, обновленных и построенных в рамках Большого строительства, станут вскоре платными.



