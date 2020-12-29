В "Слуге народа" рассказали, запрещал ли Зеленский отдыхать им рубежом

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не запрещал нардепам от "Слуги народа" во время отпуска посещать зарубежные курорты, но учитывая ситуацию в стране народные избранники должны действовать "в соответствии с моральными устоями". Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, информирует УНН.

"Я не собираюсь никуда ехать. У меня маленький ребенок дома - два с половиной месяца. Поэтому, у меня без вариантов. Я и так не очень разъезжаю за границей на отдых. Несмотря на такую важную и приятную причину я вообще буду, конечно, дома и встречать Новый Год с семьей. А относительно запретов Президента, то, смотрите, мы же взрослые мальчики и девочки. Какие запреты могут быть относительно отдыха в той или иной стране? Понятно, что мы должны действовать по каким-то моральным принципам и понимать, если у нас самая бедная страна Европы и мы бедное общество, учитывая уровень социальных выплат, на уровень обеспеченности населения, то когда депутат едет в Занзибар или Мальдивы, то это, наверное, вызов", - отметил нардеп.

Также Гетманцев прокомментировал информацию о том, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко будет отдыхать в Египте, "отдельные даты" отдыха в Египте может позволить себе любой украинец.

"Я считаю, что, учитывая состояние, в стране, ни депутаты, ни министры, ни Президент и другие чиновники не имеют вообще времени на отдых. Я считаю, что в стране настолько много дел, что говорить об отдыхе, таком как в прежней жизни, нет какого-либо смысла", - сказал Гетманцев.

Также он отметил, что его дети учатся в Украине и он видит свою семью "только на Родине".

"Я мечтаю построить здесь надлежащий уровень сервиса, чтобы это было доступно каждому, в том числе и мне", - подытожил нардеп.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретить Новый год в своей резиденции в Карпатах.