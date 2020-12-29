За неделю зафиксировано около 20 кибератак на сайты ОПУ и Госспецсвязи

КИЕВ. 29 декабря. УНН. С 23 по 29 декабря система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 19 DDoS-атак на сайты Офиса Президента Украины и Госспецсвязи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

“Система защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокировала 51 630 атак различных видов, что на 4% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство — это сетевые атаки прикладного уровня (96%) и атаки типа „Harvest Attack“ (2%). Также зафиксировано и заблокировано 19 DDoS-атак, в частности на вэб-ресурсы Офиса Президента Украины и Госспецсвязи”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 4 204 714 подозрительных событий, что на 27% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается подозрительного исполняемые кода (6%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2 985 киберинцидентов, что на 18% меньше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения ВПО (99%).

Как ранее сообщалось в УНН, более 70% от общего количества всех кибератак на органы государственной власти Украины происходит со стороны Российской Федерации.