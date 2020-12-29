Бюджетный комитет согласовал выделение средств на вакцины "ковидного" фонда

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Комитет ВР по вопросам бюджета согласовал выделение средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий. В частности, это средства на закупку вакцины от коронавируса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Комитет по вопросам бюджета рассмотрел ряд вопросов перераспределения расходов государственного бюджета на 2020 год. Комитет согласовал выделение средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, что предусмотрено Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.12.2020 года № 1305", - говорится в сообщении.

Постановлением предлагается увеличить расходы Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 по общему фонду на 1,7 миллиарда гривен, выделив Министерству здравоохранения дополнительно 1,377 миллиарда гривен на закупку вакцины против COVID-19.

Также предусмотрено сократить расходы, которые планировалось осуществить за счет Фонда борьбы с COVID-19 по общему фонду:

- на приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах;

- как помощь Фонда социального страхования Украины для выплаты материального обеспечения и страховых выплат на безвозвратной основе;

- на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Кроме того, предусмотрено, что 3,242 млрд гривен на предоставление Пенсионным фондом Украины единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер, будет выделено за счет специального фонда Фонда борьбы с COVID-19, а необщего, как это предполагалось ранее.

Напомним, Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)" официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины", отныне он вступил в силу.