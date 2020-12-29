Гетманцев о фискализации: это то, что нужно стране

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Введение регистраторов расчетных операций (РРО) для физических лиц - предпринимателей (ФЛП) - это то, что нужно народу Украины для развития. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев, информирует УНН.

"Я думаю, что они не против меня (речь о протестах ФЛП - ред.), А против тех решений, которые дают им некоторые дополнительные неудобства. Но эти неудобства - это и есть цивилизация. Обязанность выдавать чек каждому из 40 миллионов наших сограждан - это нормальный и цивилизованный долг, который должен выполнять любой предприниматель. Есть поддержка со стороны украинцев, больше половины граждан выступают за фискализацию, против только 13%, по разным социологическим оценкам. Поэтому, мы делаем то, что нужно народу, то, что нужно стране и будущим поколениям. А не то, что требуют акции под стенами Верховной Рады", - заявил Гетманцев.

Также он отметил, что не боится возможных массовых митингов на Майдане Независимости во время локдауна с 8 по 24 января.

"Почему я должен чего-то бояться? Мы здесь (в Верховной Раде - ред.) избраны народом, чтобы принимать решения в пользу и в интересах народа. Если речь идет о локдауне и это решение принимает правительство и это обезопасит страну и сохранит жизнь хотя бы одного украинца, то я убежден в том, что это решение является правильным. И мы должны согласиться и поддержать это решение. А высказывать свое недовольство чем-либо - это очень модно у нас в стране. Но это ли путь для сохранения и развития государства - я не уверен в этом", - подытожил нардеп.

Добавим, что за почти пять месяцев работы в Украине программных регистраторов расчетных операций 60 тысяч физических лиц-предпринимателей зарегистрировали "кассовые аппараты в смартфоне".

Также нардеп Гетманцев отмечал, что половина украинской экономики находится сейчас в тени.