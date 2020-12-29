Экс-менеджер Укроборонпрома Барбул назвал причины скандальной репутации концерна

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Бывший глава “Спецтехноэкспорта” Павел Барбул в интервью УНН рассказал, как относительно “молодой” оборонный концерн Укроборонпром так быстро возымел скандальную репутацию.

Он объяснил это совокупностью факторов, главным среди которых является борьба за власть.

“Рынок уменьшается, а желающих в нем поучаствовать много, исключительно конкурентная борьба за власть внутри самого концерна”, — отметил Барбул.

Эта же борьба за власть и порождает публичные скандалы вокруг концерна, подчеркнул он.

“Это люди, которые заказывают расследования, которые заказывают статьи, выносят информацию, делают какие-то информационные вбросы, которые пытаются кого-то там сбить с какого-то предприятия, кого-то назначить, куда-то зайти, кого-то подставить, предать”, — рассказал экс-глава “Спецтехноэкспорта”.

При чем эта борьба продолжается и после того, как перестаёшь работать в Укроборонпроме, продолжил он.

“Многие мои менеджерские решения были вразрез с личными интересами очень влиятельных в этой стране людей. Разумеется, многие считают меня личным врагом, пытаются мстить, создают моменты давления, в том числе в инфополе”, — рассказал Барбул, объясняя текущие информационные атаки против него.

В своём крайнем посте в Facebook Барбул указал, что некоторые СМИ уже начали опровергать собственную информацию, ссылаясь на умышленную дезинформацию с их стороны.

Напомним, Барбул является фигурантом уголовного дела НАБУ и САП о якобы нанесении ущерба государству во время выполнения одного из контрактов. В то же время версию НАБУ и САП опровергает судебная экспертиза, констатировавшая отсутствие ущерба государству в его действиях. Спор идёт за выплаты комиссионных агенту, сопровождавшего подписание контракта. Вначале НАБУ считало, что “Спецтехноэкспорт” заплатил не тому агенту, теперь считает, что платить было вовсе не нужно. Барбул же в свою очередь объясняет обвинения НАБУ их непониманием специфики работы рынка в целом и сотрудничества с агентами в частности. При этом “потерпевший” по версии НАБУ “Завод 410 ГА” также полностью отрицает факт ущерба ему.

Ранее УНН сообщал, что новый глава Укроборонпрома Юрий Гусев заявил о его ликвидации в следующем году.

Справка: ГП “Спецтехноэкспорт” — одна из крупнейших компаний-спецэкспортеров Украины в составе ГК “Укроборонпром”. Специализируется на экспорте и импорте оружия, военной продукции и технологий, а также техники специального назначения. Павел Барбул возглавлял компанию в период с 2015 по 2018 годы. В это время смог обеспечить украинские оборонные предприятия контрактами на общую сумму около 500 млн долларов.