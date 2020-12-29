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Венедиктова о "деле ПриватБанка": "все процессуальные решения приняты"

Венедиктова о "деле ПриватБанка": "все процессуальные решения приняты"

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова опровергла обвинения в якобы блокировке подписания подозрений по делу "Привата" и добавила, что сейчас это расследование пришло в движение "в правильном русле". Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так, по ее словам, "источник", что информировал журналистов о якобы блокировке подписания подозрений в так называемом "деле Приватбанка" - "либо манипулятор, либо лжец".

"Я не вправе открывать тайну следствия, но в общих чертах могу успокоить общество: все необходимые шаги сделаны, процессуальные решения приняты, дело начало двигаться в нужном русле. Если эти зашифрованные источники информации и в дальнейшем продолжат заниматься продажей воздуха, я найду возможность, в том числе и процессуальную, объяснить более доходчиво причины, по которым дела расследовались с некоторым опозданием", - отметила Венедиктова.

Как известно, 14 декабря генпрокурор вошла в состав групп прокуроров по делам "Привата".

Напомним, в ЕС констатировали слабые темпы расследования схем вывода средств из ПриватБанка. НАБУ сих пор не завершило досудебного этапа следствия и не объявило никакого подозрения.

Вместе с тем, ЕС отметил принятое Верховным судом решение "в пользу банка и украинского государства" о подтверждении законности процедуры bail-in (по спору с семьей Суркисов).

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах все еще пытаются отсудить у государства Украина 350 млн долларов.

Несмотря на отчет ЕС, отчет Kroll, "есть очень негативная тенденция, когда представители судебной ветви власти фактически действуют против интересов государства, конечно, прикрываясь правосудием", говорят эксперты и политики, комментируя затягивание расследования дел "Привата".

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, Офис Генпрокурора, расследование
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