Лавров во время встречи с главой МИД Турции заявил, что Москву беспокоят "воинственные заявления Украины"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Последние якобы “воинственные заявления украинского руководства касательно Донбасса” вызывают озабоченность у Москвы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, пишет УНН.

“У нас состоялась дискуссия по украинскому кризису, единая позиция заключалась в необходимости выполнять все обязательства, которые стороны взяли на себя в соответствии с минскими договоренностями. Мы считаем недопустимым любое поощрение агрессивных действий Украины, и в этой связи мы выразили нашу озабоченность недавними весьма и весьма воинственными заявлениями украинского руководства”, — сказал он.

28 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не отступится от аннексированного Москвой Крыма и оккупированного Донбасса. Он добавил, что страна продолжит свой путь как европейская страна, так как ее разрыв с Россией окончателен. Кулеба также заявил, что Киев не позволит допустить того, чтобы Донбасс был вне украинской конституции и правопорядка, и чтобы там прошли местные выборы вопреки законодательству Украины.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства назвал две причины из-за которых Россия может вывести свои войска из Украины.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопрос о том, избегает ли он разговора с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.