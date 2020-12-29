Решение конституционного кризиса: Зеленский провел заседание СНБО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвал заседание СНБО, во время которого рассматривался вопрос конституционного кризиса в стране. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

"Сегодня Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса. Все детали будут сообщены официально. Заседание уже закончилось", - сообщила Мендель.

Напомним, у Зеленского ранее заявили, что Президент может отстранить главу КСУ Тупицкого - в КСУ сообщили, что для подобных решений нет законодательных оснований.

Напомним, Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ.

Как ранее сообщалось в УНН, глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.

Напомним, что ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины.

В ноябре 2020 года глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственный бюро расследований, где его должны были допросить.

Также напомним, что в пресс-службе партии "Слуга народа" заявляли, что вызов главы КСУ к ОГП оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Александра Тупицкого с должности.

Как сообщалось в УНН, перед этим - 27 октября Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.