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Информатор Деркача отказался от своих показаний по делу ТЭЦ

Информатор Деркача отказался от своих показаний по делу ТЭЦ

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Информатор Андрея Деркача Виталий Михайлюк отказался от своих показаний по делу ТЭЦ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил политтехнолог Тарас Чорновил, информирует УНН.

"Прошло лишь три месяца, а "главный свидетель" распространил уже новое, диаметрально противоположное заявление: "Моё имя Виталий Михайлюк. Я стал невольным участником преступного заговора с целью вмешательства в избирательный процесс в США и причинения ущерба Джозефу Байдену и Демократической партии США. Публично заявляю, что информация, которую я передал Андрею Деркачу, является манипулятивной и ложной. Я признаю и раскаиваюсь, что сознательно совершил ряд действий с целью личной мести руководству и собственникам ТЭЦ. Прошу меня услышать и распространить данное заявление, - я больше не желаю быть пешкой в кулуарных играх сильных мира сего. Меня просто использовали, я же хочу жить спокойно, путешествовать и танцевать с любимой женой", - сообщил он.

Черновил отметил, что подобные слова не так заявление для прессы, как "явка с повинной для правоохранительных органов США", для которых Михайлюк теперь ценный свидетель, а Деркач и Кулик - выгодны для ритуальной жертвы персонажи, учитывая тот факт, что теперь власти Зеленского необходимо сдать многих, чтобы вывести из-под удара хозяина.

Также политтехнолог отметил, что на данный момент мы имеем признание человека, который подтвердил, что передавал Деркачу фальсифицированные материалы относительно схем вывода средств с ТЭЦ, следовательно - сомнение в своей подлинности вызывают и “пленки Деркача”, которые по его мнению, скорее всего "подгонялись" под громкие эпизоды.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что благодаря содействию Виталия Михайлюка, в прошлом сотрудника СБУ и экс-руководителя подразделения безопасности компании "Технова" Анатолия Шкрибляка, были разоблачены схемы с выводом средств с ТЭЦ в Чернигове, Сумах и Черкассах, и Дарницкой ТЭЦ в Киеве. Однако на данный момент Михайлюк опубликовал документы, которые опровергают эти факты.

Источник: УНН
Теги: свидетель, информатор, тэц
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