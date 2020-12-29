Минкульт планирует подать в ВР проект закона о защите деятельности журналистов - Ткаченко

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины планирует в следующем году разработать и подать в Верховную Раду проект нового закона о защите профессиональной деятельности журналистов. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время live-конференции, передает корреспондент УНН.

"План законопроектных работ (в 2021 году - ред.) выглядит так: закон о регулировании деятельности в сфере культуры и креативных индустрий. Законопроект о сохранении традиционной среды и противодействия хаотичной застройке, закон о перемещении культурных ценностей, закон о защите профессиональной деятельности журналистов и изменения в закон "О народных художественных промыслах", - рассказал Ткаченко.

Напомним, в Украине с начала года 74 журналиста стали жертвами нападений.



