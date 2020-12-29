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Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Сергей Кривонос

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 604/2020 Глава государства подписал 29 декабря", - говорится в сообщении.

Согласно документу, Сергей Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны Украины.

Напомним, недавно Кривонос раскритиковал план Президента Владимира Зеленского о мобилизации женщин и мужчин в случае нападения России, назвав его "нереальным, поскольку они не воюют мясом и идеологически люди не готовы".

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвал заседание СНБО, во время которого рассматривался вопрос конституционного кризиса.

Напомним, сегодня Зеленский также отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца.

Источник: УНН
Теги: СНБО, увольнение, Владимир Зеленский, Офис президента Украины

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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