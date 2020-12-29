Зеленский изменил положение межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес несколько изменений в состав и принятия решений межведомственной комиссией по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующий указ №596/2020 был обнародован сегодня на сайте Офиса Президента, передает УНН.

"Внести в Положение о Межведомственной комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, утвержденного Указом Президента Украины от 5 марта 2007 года № 180 "О Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля" (с изменениями, внесенными Указами от 13 августа 2014 года № 646, от 22 августа 2014 года № 661, от 11 сентября 2014 года № 717, от 28 мая 2015 года № 297 и от 11 декабря 2019 года № 896), следующие изменения:

1) в пункте 6: абзацы первый и третий изложить соответственно в следующей редакции:

"6. Комиссия образуется в составе председателя, двух заместителей председателя, секретаря и других членов Комиссии;

"Заместителями председателя Комиссии по должности первый заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, заместитель Министра иностранных дел Украины, в компетенцию которого согласно распределению полномочий отнесены вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - говорится в Указе.

Также Зеленский распорядился внести изменения в четвертом абзаце Положения, после слов "Председателя Службы внешней разведки Украины", дополнить словами "начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины", а слова "начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины" исключить. Абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: "Секретарь Комиссии организует и обеспечивает координацию работы, связанную с подготовкой и проведением заседаний Комиссии".

2) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Решение Комиссии принимаются после обсуждения на заседании Комиссии соответствующих вопросов повестки дня большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании", - говорится в документе.

Добавим, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в мае этого года Зеленский сменил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству и экспортному контролю.



