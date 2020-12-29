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В МИДе сделали заявление из-за разрушительного землетрясения в Хорватии

В МИДе сделали заявление из-за разрушительного землетрясения в Хорватии

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования и заявил о поддержке Хорватии в связи с мощным землетрясением, произошедшее накануне. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Глубоко сочувствую нашим хорватским друзьям из-за мощного землетрясения в 6,3 балла с эпицентром близ города Петриня, который привел к значительным разрушениям и повреждениям. Мои искренние соболезнования пострадавшим. В эту трагическую минуту Украина вместе с дружественной нам Хорватией", - заявил глава МИДа.

Как сообщалось ранее в УНН, землетрясение в Хорватии повредило здание украинского посольства.

Напомним, во вторник на территории Хорватии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3. По данным посольства Украины, в стране возможно повторное землетрясение, украинцев просят следить за сообщениями компетентных органов Республики Хорватия о развитии сейсмологической ситуации. В случае повторных толчков, следует безотлагательно покинуть здания, не пользоваться лифтом, избегать пребывания возле линий электропередач и деревьев.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, землетрясение, Хорватия, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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