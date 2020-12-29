СНБО поручил Кабмину разработать порядок признания организаций террористическими

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения СНБО по обзору общественной безопасности и защиты и проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы №597/2020 и №598/2020, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2020 года "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" и "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в своем решении "О результатах проведения осмотра общественной безопасности и защиты" СНБО обращает внимание Кабинета Министров Украины на недостаточность мер по обеспечению выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны от 16 мая 2019 года "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины" в части организации, контроля и проведения осмотра общественной безопасности и защиты, а также предварительного рассмотрения его результатов.

"Правительство должно определить действенный механизм контроля за выполнением постановления Кабинета Министров от 22 мая 2019 года №507 "Об утверждении Порядка проведения осмотра общественной безопасности и защиты Министерством внутренних дел", а МВД - завершить в трехмесячный срок проведение осмотра общественной безопасности и защиты и подать отчет в СНБО", - отмечается в сообщении.

Так, в решении "О результатах проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом" Совет национальной безопасности и обороны Украины поставил задачу перед Кабинетом Министров подготовить и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно определения порядка признания организаций террористическими и последствий такого признания.

Также СНБО обращает внимание на недостаточность мер по обеспечению выполнения статьи 2 Указа Президента Украины от 5 марта 2019 года №53 "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине" относительно разработки и утверждения плана реализации Концепции.

"Службе безопасности Украины поручено ускорить проведение осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом и подать на рассмотрение СНБО отчет о его результатах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса.