В КСУ отреагировали на решение Зеленского об отстранении Тупицкого: созывают специальное заседание

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Конституционном суде проведут специальное пленарное заседание из-за указа президента Украины Владимира Зеленского об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службе КСУ.

В пресс-службе суда сообщили, что независимость судьи Конституционного Суда Украины обеспечивается, в том числе “особым порядком и основаниями прекращения полномочий, освобождение судьи Конституционного Суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины”.

“Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него”, — говорится в сообщении.

Поэтому, добавили в пресс-службе, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвал заседание СНБО, во время которого рассматривался вопрос конституционного кризиса.