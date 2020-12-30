Кривонос о своем увольнении из СНБО: спасибо за новогодний подарок

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сергей Кривонос публично прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского об увольнении его с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Свое мнение Кривонос изложил в Facebbok, передает УНН.

Кривонос сообщил, что лишь 16 декабря в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о территориальной обороне Украины. Несмотря на это, отметил он, Зеленский подписал указ о его увольнении.

“Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо президенту Украины за новогодний подарок”, — отметил он.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Накануне Кривонос раскритиковал идею Зеленского мобилизовать мужчин и женщин в случае нападения России.

Заместителем секретаря СНБО Сергей Кривонос стал еще во времена пятого президента Украины Петра Порошенко. Кривонос был назначен на эту должность 12 марта 2019 года. До этого он занимал должность заместителя командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвал заседание СНБО, во время которого рассматривался вопрос конституционного кризиса.