Россия и Турция продолжат военное сотрудничество

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Россия и Турция намерены продолжить двустороннее военное сотрудничество, несмотря на объявленные США санкции. Об этом во вторник, 29 декабря, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Сочи, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы подтвердили с Турцией взаимное намерение расширить наше военно-техническое сотрудничество”, — сказал Лавров. Президент России Владимир Путин высоко оценил решимость Турции продолжать это сотрудничество, “несмотря на незаконное давление со стороны Вашингтона”, — передает агентство AFP.

В свою очередь, глава МИД Турции на встрече с Лавровым заявил, что Анкара в решении любых проблем, в том числе и в вопросе приобретения ЗРК С-400, выступает за диалог.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, Чавушоглу посетил РФ с рабочим визитом по приглашению Лаврова. В рамках визита Чавушоглу прибыл в Сочи для участия в 8-м заседании Совместной группы стратегического планирования, действующей в рамках российско-турецкой Совета сотрудничества высшего уровня.

Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в 2,5 миллиарда долларов РФ и Турция подписали в 2017 году, несмотря на резкое сопротивление и постоянную критику со стороны США. Российские зенитно-ракетные системы были переданы Анкаре в полном объеме в 2019 году. Это соглашение серьезно осложнила отношения Турции и США. Вашингтон обвинял Турции, которая является союзницей по Североатлантическому альянсу (НАТО), что приобретение этих систем может предоставить россиянам информацию об уязвимых местах нового американского боевого самолета F-35.

Так что Анкара отказывалась прислушиваться к Вашингтону, администрация Дональда Трампа отказались от поставок Турции истребителей F-35, а также отозвала предложение о поставках ракетных комплексов Patriot. Кроме того, из-за закупки Анкарой С-400 14 декабря США ввели санкции против руководства Секретариата оборонной промышленности Турции (SSB).

29 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству dpa заявил, что зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила в РФ, несовместима с технологиями НАТО.

“Я уже неоднократно указывал Турции, что российская система противовоздушной обороны не совместима с технологиями НАТО. Система С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО. Кроме этого, она представляет риск для самолетов союзников”, — сказал Столтенберг.

Ранее Лавров во время встречи с главой МИД Турции заявил, что Москву беспокоят “воинственные заявления Украины”.

28 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не отступится от аннексированного Москвой Крыма и оккупированного Донбасса. Он добавил, что страна продолжит свой путь как европейская страна, так как ее разрыв с Россией окончательный. Кулеба также заявил, что Киев не позволит допустить того, чтобы Донбасс был вне украинской конституции и правопорядка, и чтобы там прошли местные выборы вопреки законодательству Украины.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства назвал две причины по которым Россия может вывести свои войска из Украины.