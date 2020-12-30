Закон о Бюджете-2021 официально опубликовали

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Закон Украины №1082-ІХ "О Государственном бюджете Украины на 2021" опубликовали в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" от 30 декабря, передает УНН.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Доходы государственного бюджета на 2021 год предусмотрено в сумме 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн. Расходы - 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн.

Дефицит бюджета (план) - 5,5% от ВВП, или 246,6 млрд грн. Так, преедельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн. Возврат кредитов (план) - 0,2% от ВВП, или 8,6 млрд грн.

Также в Бюджете-2021 определены следующие показатели:

ВВП номинальный - 4 505,9 млрд грн

ВВП реальный - 4,6% г/г

Индекс потребительских цен (инфляция) - 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года)

Среднемесячная заработная плата - 13 632 грн

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ - 9,2% до экономически активного населения

Также предусмотрено средний обменный курс - 29,1 гривен за доллар США; 28,8 [± 1] гривен к доллару США - на конец года.

Также опубликованы изменения в Бюджетный кодекс Украины.

Напомним, Верховной Раде 15 декабря после нескольких заседаний профильного комитета, удалось избежать "бюджетной ночи" и принять законопроект о Государственном бюджете на 2021 год - 289 голосами - лишь части "монобольшинства" и представителей других политсил и внефракционных. Президент Владимир Зеленский подписал его 25 декабря.

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