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Зеленский определился с градостроительным советом: возглавит - "слуга народа" Шуляк, в составе - Саакашвили

Зеленский определился с градостроительным советом: возглавит - "слуга народа" Шуляк, в составе - Саакашвили

Владимир Зеленский

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, передает УНН со ссылкой на указ №606/2020, обнародованном в среду на сайте Главы государства.

"Утвердить персональный состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства", - говорится в тексте документа.

В состав нового совещательного органа, согласно приложению к указу, войдут:

  • Елена Шуляк - народный депутат Украины (по согласию), председатель Координационного совета
  • Владимир Кладиев - руководитель Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины, секретарь Координационного совета
  • Василий Малюк - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины
  • Ольга Онищук - заместитель Министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации
  • Вадим Потаев - советник Руководителя Офиса Президента Украины
  • Михеил Саакашвили - председатель Исполнительного комитета реформ (по согласию)
  • Юлия Свириденко - Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины
  • Карл Стурен - общественный деятель (по согласию)
  • Алексей Сухачев - заместитель директора Государственного бюро расследований
  • Алексей Чернишов - Министр развития общин и территорий Украины.

Напомним, 30 сентября Президент Владимир Зеленский создал координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, как консультативно-совещательный орган при Президенте.

Источник: УНН
Теги: совет, градостроительство, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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