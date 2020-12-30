Зеленский определился с градостроительным советом: возглавит - "слуга народа" Шуляк, в составе - Саакашвили

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, передает УНН со ссылкой на указ №606/2020, обнародованном в среду на сайте Главы государства.

"Утвердить персональный состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства", - говорится в тексте документа.

В состав нового совещательного органа, согласно приложению к указу, войдут:

Елена Шуляк - народный депутат Украины (по согласию), председатель Координационного совета

Владимир Кладиев - руководитель Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины, секретарь Координационного совета

Василий Малюк - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины

Ольга Онищук - заместитель Министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации

Вадим Потаев - советник Руководителя Офиса Президента Украины

Михеил Саакашвили - председатель Исполнительного комитета реформ (по согласию)

Юлия Свириденко - Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины

Карл Стурен - общественный деятель (по согласию)

Алексей Сухачев - заместитель директора Государственного бюро расследований

Алексей Чернишов - Министр развития общин и территорий Украины.

Напомним, 30 сентября Президент Владимир Зеленский создал координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, как консультативно-совещательный орган при Президенте.