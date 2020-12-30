Новости: Политика
30 декабря 2020, 11:25 • Саша Картер • 8775
Зеленский определился с градостроительным советом: возглавит - "слуга народа" Шуляк, в составе - Саакашвили
Владимир Зеленский
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, передает УНН со ссылкой на указ №606/2020, обнародованном в среду на сайте Главы государства.
"Утвердить персональный состав Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства", - говорится в тексте документа.
В состав нового совещательного органа, согласно приложению к указу, войдут:
- Елена Шуляк - народный депутат Украины (по согласию), председатель Координационного совета
- Владимир Кладиев - руководитель Координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом Министров Украины, секретарь Координационного совета
- Василий Малюк - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины
- Ольга Онищук - заместитель Министра юстиции Украины по вопросам государственной регистрации
- Вадим Потаев - советник Руководителя Офиса Президента Украины
- Михеил Саакашвили - председатель Исполнительного комитета реформ (по согласию)
- Юлия Свириденко - Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины
- Карл Стурен - общественный деятель (по согласию)
- Алексей Сухачев - заместитель директора Государственного бюро расследований
- Алексей Чернишов - Министр развития общин и территорий Украины.
Напомним, 30 сентября Президент Владимир Зеленский создал координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства, как консультативно-совещательный орган при Президенте.
Источник: УНН
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