Зеленский высказался о разрушительном землетрясении в Хорватии

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии в связи с жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего в стране накануне. Об этом Глава государства написал в Twitter, передает УНН.

"Выражаю глубокие соболезнования Хорватии в связи с жертвами землетрясения. Украина молится за всех, кто пострадал от этой беды, желает силы и стойкости. Пусть в этом году уйдут все беды", - написал Зеленский.

Напомним, во вторник на территории Хорватии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3.

По данным местных СМИ, в результате мощного землетрясения в Хорватии погибли по меньшей мере семь человек.

В свою очередь посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что украинцы среди пострадавших в результате 6-бального землетрясения, которое произошло днем 29 декабря, отсутствуют.