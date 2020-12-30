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Зеленский высказался о разрушительном землетрясении в Хорватии

Зеленский высказался о разрушительном землетрясении в Хорватии

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Хорватии в связи с жертвами разрушительного землетрясения, произошедшего в стране накануне. Об этом Глава государства написал в Twitter, передает УНН.

"Выражаю глубокие соболезнования Хорватии в связи с жертвами землетрясения. Украина молится за всех, кто пострадал от этой беды, желает силы и стойкости. Пусть в этом году уйдут все беды", - написал Зеленский.

Напомним, во вторник на территории Хорватии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3.

По данным местных СМИ, в результате мощного землетрясения в Хорватии погибли по меньшей мере семь человек.

В свою очередь посол Украины в Хорватии Василий Кирилич сообщил, что украинцы среди пострадавших в результате 6-бального землетрясения, которое произошло днем 29 декабря, отсутствуют.

Источник: УНН
Теги: Украина, землетрясение, Хорватия, Президент, Владимир Зеленский
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