Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,26 -0,1063  EUR: 34,64 -0,0083 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7350

ВР рекомендовали принять законопроект о помощи по частичной безработице не только в период пандемии COVID-19

ВР рекомендовали принять законопроект о помощи по частичной безработице не только в период пандемии COVID-19

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Раде рекомендовали принять в целом законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина, установленного правительством из-за коронавируса, а также в случае подобных ограничений из-за других заболеваний в будущем. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ "О занятости населения", которые предусматривают возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем. А также предоставить право Кабинету Министров Украины определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Напомним, парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице не только в период карантина из-за пандемии коронавируса, а и в случае подобных ограничений из-за других заболевания в будущем.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, кризис, законопроект, безработные, Коронавирус, комитет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.