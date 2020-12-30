ВР рекомендовали принять законопроект о помощи по частичной безработице не только в период пандемии COVID-19

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Раде рекомендовали принять в целом законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина, установленного правительством из-за коронавируса, а также в случае подобных ограничений из-за других заболеваний в будущем. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается внести изменения в ЗУ "О занятости населения", которые предусматривают возможность предоставления помощи по частичной безработице на период карантина не только в период карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, а также в случае установления подобных ограничений в связи с другими заболеваниями в будущем. А также предоставить право Кабинету Министров Украины определять порядок предоставления пособия по частичной безработице на период карантина, его размер, сроки предоставления, а также порядок возврата средств, направленных на финансирование такой помощи.

Напомним, парламентарии приняли за основу правительственный законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице не только в период карантина из-за пандемии коронавируса, а и в случае подобных ограничений из-за других заболевания в будущем.



