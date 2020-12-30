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Микитась не явился на заседание касательно избрания ему меры пресечения

Микитась не явился на заседание касательно избрания ему меры пресечения

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева перенес на 16:00 заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве, из-за его неявки. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

“Подозреваемый не явился на заседание”, — сказали в пресс-службе.

Также в прокуратуре отметили, что заседание перенесли на 16:00.

Так, в Шевченковском районном суде Киева в 14:00 должно было состояться заседание по избранию меры пресечения Микитасю.

Как сообщалось, полиция и прокуратура будут настаивать на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю, фигурирующем в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве — о похищении человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — ред.) УК Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина
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