Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,26 -0,1063  EUR: 34,64 -0,0083 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12720

Взрыв в доме на Позняках: все 40 семей вскоре получат жилье

Взрыв в доме на Позняках: все 40 семей вскоре получат жилье

Леся Забуранная

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Все 40 семей, квартиры которых подверглись разрушениям в результате взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках, вскоре получат право собственности на новые квартиры. Об этом сказала народный депутат Леся Забуранная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Все 40 семей, квартиры которых подверглись разрушениям в результате взрыва в многоэтажном доме на столичных Позняках, вскоре получат право собственности на новые квартиры. Они уже видели свои дома и остались довольны", - сказала Леся Забуранная.

Она отметила, что на сегодня 24 пострадавших семьи уже имеют право собственности на квартиры и еще 16 семей подали все необходимые документы на его оформление.

По ее словам, речь идет о помещении в двух ЖК - "Хрустальные источники" и "Лесная сказка". Сейчас стоит вопрос ремонта и обустройства полученных квартир.

"Мы надеемся, что КГГА выполнит свои обещания и предоставит необходимую материальную помощь для пострадавших семей для того, чтобы они могли сделать ремонты в своих новых квартирах", - добавила депутат.

Она отметила, что новые квартиры минимум на 10% больше по площади, чем те, которые были в доме на Позняках.

Напомним, по состоянию на 2 декабря жилье получили только две семьи, чьи квартиры подверглись разрушениям в результате взрыва на Позняках.

Взрыв произошел 21 июня в Дарницком районе по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме. Предварительно - это был взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение нескольких этажей. Спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти погибших.

Киевсовет поддержал решение о выделении 20 миллионов гривен на ремонт и обустройство новых квартир жильцам дома на столичных Позняках, где произошел взрыв.

Источник: УНН
Теги: Киев, жилье, взрывы, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.