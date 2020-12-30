Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,26 -0,1063  EUR: 34,64 -0,0083 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
17820

Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область, где будет праздновать Новый Год

Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область, где будет праздновать Новый Год

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.

“Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область. Глава государства встретится с административно-хозяйственным активом региона и заслушает доклад председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации”, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сообщил СМИ о том, что Президент Владимир Зеленский будет праздновать Новый год в западной резиденции в селе Гута Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область, во время которой принял участие в ряде мероприятий.

Источник: УНН
Теги: Украина, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.