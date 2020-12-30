Зеленский на Прикарпатье представил нового председателя Ивано-Франковской ОГА

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область представил нового председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области встретился с административно-хозяйственным активом региона. Глава государства поблагодарил за работу предыдущего председателя ОГА и представил его преемника Андрея Бойчука, выразив надежду на успешную командную работу в регионе”, — говорится в сообщении.

Зеленский пожелал ему удачи и попросил показать результат людям.

“С первого дня налаживаем внутреннюю управленческую коммуникацию, сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления. Я заинтересован работать с каждым руководителем общины, села, поселка, города, района над проблемными вопросами”, — отметил новый глава ОГА.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.