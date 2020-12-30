Избрание меры пресечения Микитасю: суд объявил перерыв

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, которого подозревают в заказе похищения юриста в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Суд предоставляет 2 часа для ознакомления (адвокатам с материалами ходатайства - ред.), в связи с чем объявляется перерыв до 19:23", - сказала судья.

Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивают на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ на это в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Также в НАБУ напомнили, что Микитась является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления. Впоследствии, в Нацполиции заявили, что новое подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными расследованиями НАБУ. Рядом с этим, сегодня, 30 декабря, суд удовлетворил отзыв ходатайства об аресте Татарова, дело которого забрали в НАБУ и передали в СБУ.

Как сообщалось в УНН, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины.