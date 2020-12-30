Новости: Политика
30 декабря 2020, 18:47 • Валерия Гуржий • 9720
Зеленский назначил посла Украины в Туркменистане
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента, передает УНН.
"Назначить Майко Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане", - говорится в тексте указа.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Франции Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.
Источник: УНН
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