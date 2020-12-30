Зеленский назначил посла Украины в Туркменистане

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента, передает УНН.

"Назначить Майко Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане", - говорится в тексте указа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Франции Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.