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Зеленский назначил посла Украины в Туркменистане

Зеленский назначил посла Украины в Туркменистане

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса Президента, передает УНН.

"Назначить Майко Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Туркменистане", - говорится в тексте указа.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Франции Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.

Источник: УНН
Теги: Украина, назначения, Туркменистан, Президент, послы, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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