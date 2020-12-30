Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,26 -0,1063  EUR: 34,64 -0,0083 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
3555

Зеленский назначил Пристайко постпредом при Международной морской организации

Зеленский назначил Пристайко постпредом при Международной морской организации

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко представителем Украины при Международной морской организации (ІМО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Указ Президента Украины № 611/2020. О назначении Вадима Пристайко постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ІМО). Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ІМО) по совместительству”, — говорится в указе.

Напомним, Зеленский назначил посла Украины в Туркменистане.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.