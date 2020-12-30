Зеленский назначил Пристайко постпредом при Международной морской организации

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко представителем Украины при Международной морской организации (ІМО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

“Указ Президента Украины № 611/2020. О назначении Вадима Пристайко постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ІМО). Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Пристайко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (ІМО) по совместительству”, — говорится в указе.

Напомним, Зеленский назначил посла Украины в Туркменистане.