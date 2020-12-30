Избрание меры пресечения Микитасю: суд продолжил заседание

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю, подозреваемому в заказе похищения юриста в Киеве, передает корреспондент УНН.

“Судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей объявляется продолженным”, — сказала судья.

Как сообщалось, полиция и прокуратура настаивает на мере пресечения в виде содержания под стражей для Микитася.



Напомним, экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю, фигурирующему в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве — о похищении человека.

В ответ в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации “Укрбуд” Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Как сообщалось, Микитася отпустили под домашний арест, ведь он пошел на сделку со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

Напомним, что экс-президента корпорации “Укрбуд” подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — ред.) УК Украины.