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Украина планирует возобновить заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии

Украина планирует возобновить заседания Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина рассчитывает провести Десятое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в 2021 году. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с премьер-министром Грузии Гиорги Гахарием, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Украина рассчитывает, несмотря на пандемию, провести Десятое заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в 2021 году", - цитирует пресс-служба слова Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что комиссия не заседала с апреля 2017 года.

"Поэтому предлагаю сделать все возможное, чтобы Комиссия как можно быстрее возобновила свою работу. Мы готовы провести заседание в формате видеоконференции", - сказал Шмыгаль.

Указано, что Премьер-министр выразил надежду, что Украина и Грузия будут продолжать расширять двусторонний диалог и восстановят положительную динамику торгово-экономического сотрудничества. Он также подчеркнул, что Украина и Грузия, как стратегические партнеры, имеют все предпосылки для активизации сотрудничества в этой сфере.

"Мы готовы к комплексному обсуждению целого ряда дальнейших направлений взаимодействия: от преодоления последствий глобального экономического кризиса и переноса цепей производств международных компаний в наши страны к расширению структуры товарооборота и углублению инвестиционного сотрудничества", - добавил Шмыгаль.

Отмечается, что глава правительства Украины и Премьер-министр Грузии обсудили вопросы интеграции стран в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, Грузия усилит активность в реализации стратегического потенциала черноморских стран.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Грузия, Премьер-министр, Денис Шмыгаль
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