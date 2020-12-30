Местные выборы: ЦИК снова проведет повторный пересчет голосов на отдельных участках

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Полтавской области Центральная избирательная комиссия осуществила повторный подсчет голосов избирателей по выборам Пришибского сельского головы, однако отсутствовали первые экземпляры протоколов о повторном подсчете голосов избирателей, поэтому проведут повторный пересчет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

“Осуществлен повторный подсчет голосов избирателей на избирательном участке № 530394 по выборам Пришибского сельского головы Кременчугского района Полтавской области, по итогам которого составлены соответствующие протоколы. Кроме того, во время заседания Комиссия констатировала, что во время приема-передачи уполномоченными представителями ЦИК избирательной документации по выборам Пришибского сельского головы от архивного отдела Кременчугской райгосадминистрации и членов Пришибской сельской ТИК было установлено отсутствие, в частности, первых экземпляров протоколов о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что без первых экземпляров указанных протоколов невозможно установить результаты голосования по выборам Пришибского сельского головы 25 октября 2020 года.

“Следовательно Комиссия приняла решение провести повторный подсчет голосов избирателей по выборам Пришибского сельского головы на указанных избирательных участках”, — указано в сообщении.

Сообщается, что также ЦИК осуществила повторный подсчет голосов избирателей на отдельных избирательных участках по выборам Пришибских сельского головы и первых выборов депутатов Гостомельского поселкового совета.

“Во время сегодняшнего заседания Центральная избирательная комиссия осуществила повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках № 321310 № 321311 по выборам депутатов Гостомельского поселкового совета Бучанского района Киевской области, по итогам которого составила соответствующие протоколы”, — говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на 28 марта 2021 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 50 после досрочного прекращения полномочий нардепа Руслана Требушкина.