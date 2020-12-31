В Минздраве рассказали, при каких условиях Украина получит вакцину Sinovac против COVID-19

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что согласно контракту, Украина получит вакцину против коронавирусной болезни COVID-19 компании Sinovac Biotech, если ее эффективность составит не менее 70%. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Так как компания должна обнародовать в ближайшее время (а именно мы ожидаем 7 января) результаты своих клинических исследований в Бразилии и уже будут они сведены единственно по всех остальных странах, то у нас в контракте предусмотрено, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%", - сказал Степанов.

Он отметил, что активная часть переговоров с производителем вакцины продолжалась с сентября 2020 года.

По его словам, компания Sinovac разработала вакцины против гепатита А и В, а также вирусов гриппа, включая птичий, и паротита.

"Вакцина Sinovac Biotech, название этой вакцины против коронавируса - CoronaVac. Это инактивированная вакцина, которая выпускается в шприце и хранится при температуре +2 - +8 градусов. Те данные, которые обнародованы, проведенные клинические испытания в разных странах. Так, третья фаза клинических испытаний была проведена в Бразилии. Там было 13 тыс. 60 добровольцев. Промежуточные данные этих результатов должны быть обнародованы", - добавил министр.

По его словам, также исследования проводились в Индонезии и Турции.

Также он добавил, что вакцину компании Sinovac Украина может закупать в США или Великобритании, странах ЕС или Бразилии.

Напомним, Минздрав заключил договор на поставку 1,913 млн доз вакцины против COVID-19 компании Sinovac.